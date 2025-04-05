На месте шести бараков на Кукковке могут построить 25-этажные дома

Снос деревянных двухэтажек на Кукковке, которым исполнилось уже более 60 лет, и строительство на их месте многоквартирного дома в мэрии называют «очередным шагом в развитии Петрозаводска».

Речь идет о соблазнительном для застройщика квадрате земли в районе улиц Ровио и Лыжная. До центра под горку пешком меньше получаса, рядом остановки общественного транспорта, детсады и школы построены еще в прошлом веке, новый детсад на Щербакова, возвели не так давно, поликлиника детская и филиал взрослой – есть, новую скоро достроят.

Единственное что на Кукковке никак не могут возвести – это спортивно-концертный комплекс, о котором много говорили до 2020 года, а потом, видимо, и вовсе забыли. Хотели на Кукковке строить и Ледовый дворец, даже камень закладывали в 2006 году, но и тут что-то пошло не так. Видимо, планы по строительству подобных спортивных, досуговых и культурных центров, организация зеленой зоны на месте сносимых домов в крупном районе Петрозаводска не укладываются в слово «развитие», о котором пишет сити-менеджер Инна Колыхматова.

Строительная фирма, которая выиграет конкурс, снесет шесть бараков на Ровио-Лыжной, из них расселена половина. Бремя переселить людей ляжет на плечи застройщика. Он же построит здесь многоквартирный дом, не исключено, что высотку под 25 этажей, в помещениях новостройки откроют небольшой детский садик на 40 малышей.

В администрации столицы Карелии также сообщили, что после подписания договора застройщик разработает проект планировки территории, определит количество домов и их высотность.

«С учетом действующих нормативов, на данной территории возможно строительство многоквартирных домов до 25 этажей»,

- добавили в мэрии.

Вдобавок застройщик сделает или тротуар, или дорожку для пешеходов. На этом развитие этой территории, как и «новая жизнь освобожденных площадей», завершится.