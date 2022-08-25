Траву в скверах и парках Петрозаводска продолжают выкашивать

«Городской комбинат благоустройства» каждый день поддерживает порядок в скверах и парках Петрозаводска. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы проводятся в различных районах города.

В данный момент подрядчик выкашивает траву на улице Малой Слободской, в скверах Маршала Мерецкова, Бородинском, Аквамарин, Юрия Андропова, в Приозерном парке, на аллее 300-летия Петрозаводска, Онежской набережной, Октябрьском проспекте.

Сотрудники комбината продолжают пропалывают цветы на клумбах и приводят в порядок декоративные кустарники. Подрядчик ухаживает за молодыми зелёными насаждениями в Голиковском парке, Губернаторском саду и Александровском сквере. В последнем также подсаживают цветы взамен высохших растений. Украшают цветами и новый вазон, установленный в Кукковском сквере.

На проспекте Ленина проводят санитарную обрезку лип. В парке XXII Съезда КПСС продолжается сезонная рубка подлеска. Остатки растений после этих работ районе Лесной улицы дробят в мульчу, чтобы потом ее использовать при уходе за зелеными насаждениями.

Особое внимание сейчас уделено поддержанию чистоты в зонах отдыха у воды: в парке Профсоюзов в Песках, на набережных Онежской и Варкауса, в Нобельском сквере, в Сайнаволоке и у Каменного карьера. // Фото: администрация Петрозаводска