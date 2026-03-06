Тонкая диагностика: женский взгляд в медицине

По данным Минздрава России, более 70% врачей в стране - женщины. Наш гость сегодня - доктор медицинских наук Елена Владимировна Парфенчикова, заведующая отделением диагностической эндоскопии Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова. Мы говорили с Еленой Владимировной и о женском лидерстве, и о медицинских открытиях, которые порой меняют здравоохранение региона.

Пять лет назад на одной научно-практической конференции по гастроэнтерологии и эндоскопии встретились два доктора медицинских наук: Елена Владимировна Парфенчикова (тогда Быстровская, Москва) и Ольга Юрьевна Барышева - профессор кафедры госпитальной терапии Мединститута ПетрГУ (Петрозаводск). Их профессиональное содружество способствовало не только обмену опытом, профессиональному росту, но и стало отправной точкой для внедрения в Карелии современного метода диагностики - эндосонографии (эндоУЗИ). Всего за несколько лет в республике появились три многопрофильных стационара, где применяются высокотехнологичные методы диагностики и лечения гастроэнтерологических, онкологических и хирургических заболеваний.

Прямые трансляции исследований из Петрозаводска из Республиканской больницы им В.А. Баранова стали обучающей платформой для эндоскопистов. гастроэнтерологов, хирургов, врачей ультразвуковой диагностики по всей стране. И все это при непосредственном участии доктора наук Е.В. Парфенчиковой.

Как рождаются медицинские открытия? Почему именно сотрудничество становится важным ресурсом современной медицины? Об этом в программе Светланы Пушкиной «Домашний доктор».