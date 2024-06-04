Теплый ясный день ждет в среду жителей Карелии

Завтра, 5 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +13,+15°С, днем +22,+24°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +22, +27°С, местами до +18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, ясно.

В Сегеже до +24, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +25, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»