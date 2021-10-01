Теплый день ожидает жителей Карелии в субботу

Завтра, 2 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +9, +11°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +2, +7°С, днем +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +10, пасмурно, без осадков.

В Сегеже до +9, пасмурно, без осадков.

В Сортавале до +11, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото pixabay.com/Paolinio