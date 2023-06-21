Тепло, дожди и грозы – прогноз погоды на 22 июня

Облачная погода с прояснениями будет 22 июня в Карелии. Местами ожидаются грозы, пройдут кратковременные дожди, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер юго-восточный и восточный умеренный, но порывистый при грозе. Температура воздуха ночью от +7 до +12 градусов, днем +19, +24 градуса.

В Петрозаводске тоже будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный и восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +10, +12 градусов, днем будет +19, +21 градус. // фото: unsplash.com