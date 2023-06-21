Ливни и грозы обрушатся на Карелию

Сегодня вечером в Карелию придут грозы и ливни, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Неблагоприятное погодное явление ожидается 21 июня вечером и в ночь на 22-е. Оно может затронуть Беломорский, Муезерский, Медвежьегорский и Сегежский районы.

Людям советуют не приближаться к провисшим над землей проводам, не рубить упавшие на них деревья, ограничить движение по пешеходным подвесным мостам, не оставлять машины и не стоять самим около слабо укрепленных конструкций, больших деревьев и элементов кровли. // фото: www.freepik.com