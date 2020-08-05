Теплая погода установится в Карелии в четверг
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. 6 августа в карельской столице преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха в ночные часы в пределах +11, +13. Днем +20, +22.
В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +10, +15. Днем +17, +22.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +9, днем +21;
В Кондопоге ночью +12, днем +21;
В Медвежьегорске ночью +10, днем +20;
В Пудоже ночью +11, днем +22;
В Сегеже ночью +10, днем +20;
В Сортавале ночью +13, днем +20;
В Суоярви ночью +12, днем +19.