Теплая погода установится в Карелии в четверг

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. 6 августа в карельской столице преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха в ночные часы в пределах +11, +13. Днем +20, +22.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах +10, +15. Днем +17, +22.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +9, днем +21;

В Кондопоге ночью +12, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +20;

В Пудоже ночью +11, днем +22;

В Сегеже ночью +10, днем +20;

В Сортавале ночью +13, днем +20;

В Суоярви ночью +12, днем +19.