Сын убил отца из-за гаджета в США

В США 11-летний мальчик расправился с отцом, когда тот отобрал у него игровую приставку Nintendo Switch, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.

Инцидент произошёл 13 января в штате Пенсильвания. Прибывшая на место полиция обнаружила на кровати в спальне 42-летнего мужчину с пулей в голове. Рядом был его 11-летний сын.

По данным полиции, ребёнок «разозлился», когда отец сказал, что пора ложиться спать и отобрал игровую приставку.

«Пока родители спали, мальчик залез в комод, надеясь найти гаджет, но обнаружил ключ от домашнего оружейного сейфа. Затем он открыл его, зарядил пистолет, подошёл к отцовской стороне кровати и выстрелил в упор»,

— говорится в сообщении.

Ребёнку было отказано в залоге, он предстанет перед судом 22 января.