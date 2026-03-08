08 марта 2026, 09:15
Свет будет пропадать в домах людей по всей Карелии
Плановые работы приведут к отключению электричества в районах республики
Фото: «Петрозаводск говорит»
На следующей неделе в ряде районов Карелии ожидаются отключения электричества. Это связано с проведением плановых ремонтов ЛЭП и подстанций, рассказали в «Прионежской сетевой компании».
По данным источника, отключения пройдут в Лоухском, Прионежском, Кондопожском, Олонецком, Калевальском районах, в Медвежьегорском, Муезерском, Кемском округах.
Энергетики принесли извинения потребителям за возможные неудобства.
