08 марта 2026, 19:21
Жилой дом окутало густым дымом и огнем в Карелии
В Медвежьегорске частный дом пострадал в результате пожара
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня в 15:06 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном доме в Медвежьегорске. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.
Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное задымление в здании. Горели кухня, веранда, чердак и котельная. В течение двух часов специалистам удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Люди не пострадали. Причину случившегося предстоит выяснить.
Ранее сообщалось о том, что баня горела сегодня в поселке Муезерский.