08 марта 2026, 17:19
Происшествия

Баня загорелась в праздник в карельском райцентре

Пожарные поселка Муезерский работают на месте огненного инцидента
Пожар в Муезерском
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН

Сегодня в 15:33 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в поселке Муезерский. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

На место выдвинулись местные пожарные. Выяснилось, что горит частная баня. В течение 20 минут пожар был локализован. Сейчас идет разбор конструкций. Люди в результате ЧП не пострадали.

Ранее сообщалось о том, что гостиница загорелась на юге Карелии.

