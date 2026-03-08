Баня загорелась в праздник в карельском райцентре

Сегодня в 15:33 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в поселке Муезерский. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

На место выдвинулись местные пожарные. Выяснилось, что горит частная баня. В течение 20 минут пожар был локализован. Сейчас идет разбор конструкций. Люди в результате ЧП не пострадали.

Ранее сообщалось о том, что гостиница загорелась на юге Карелии.