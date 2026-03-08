Пожар в гостинице вспыхнул в Карелии

На юге Карелии произошел пожар в гостинице. Об этом сообщает госкомитет республики по ОЖ и БН.

По данным источника, инцидент случился в поселке Ихала еще 28 февраля, но стало известно об этом только сейчас. В 10:20 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в отеле. Пожарные прибыли на место через восемь минут и приступили к тушению огня. К моменту прибытия специалистов все постояльцы уже были эвакуированы. Горение было обнаружено в котельной. С огнем оперативно справились.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

