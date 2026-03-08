Названа самая медийная женщина России

Лариса Долина заняла первое место в рейтинге наиболее часто упоминающихся в социальных медиа российских женщин. Об этом пишет РБК.

По данным исследования, в период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года Долину упомянули в медиа 1,71 миллиона раз. На втором месте расположилась официальный представитель МИД Мария Захарова (1,47 миллиона упоминаний). Третьей стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (1,41 миллиона).

В двадцатку медийных личностей также вошли, в том числе, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Эльвира Набиуллина и Екатерина Мизулина.

