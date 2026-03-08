Умерла народная артистка России Нинель Петрова

Народная артистка России Нинель Петрова умерла на 102-м году жизни. Об этом сообщили в Мариинском театре, в котором выступала балерина.

Петровой не стало в субботу, 7 марта. Причины ее смерти не уточняются.

В Мариинском театре артистка выступала с 1944 по 1968 год. После ухода со сцены она занялась педагогической деятельностью.

«Для послевоенного Ленинграда она стала практически символом весны, покорив зрителей трогательной утонченностью облика, умением передать поэзию танца, невероятными линиями и, конечно, безукоризненным академизмом», - отмечают в Мариинском театре.

