08 марта 2026, 08:30
Синоптики обещают теплое 8 марта в Карелии

Прогноз погоды на сегодня, 8 марта
Сегодня, 8 марта в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.  На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, на севере и востоке местами  -11,-16°С, днём -2, +3°С, местами -5,-10°С. 

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -2,-4°С, днём 0,-2°С, вечером понижение до -8°С. Атмосферное давление будет расти. 

