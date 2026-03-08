До плюс 3 градусов ожидается в понедельник в Карелии

Завтра, 9 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, днем мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -1, +1°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, днем мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, на севере и востоке -10, -15°С, днем -2, +3°С, местами до -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-4, пасмурно, туман, изморозь.

В Сегеже -2-8, пасмурно, небольшой снег, туман, изморозь.

В Сортавале -1+2, пасмурно, замерзающий дождь, гололед, туман, изморозь.

Геомагнитная обстановка в норме.