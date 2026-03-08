Названы отрасли с огромными зарплатами в Карелии

В Карелиястате назвали отрасли, в которых отмечены самые большие средние зарплаты. Данные за декабрь 2025 года приведены на сайте организации.

Так, в лидерах с большим отрывом расположилась наука. Люди, занимающиеся научными исследованиями и разработками, получили в декабре, в среднем, больше 310 тысяч рублей. На втором месте финансы и страхование (188 тысяч рублей), на третьем - госуправленцы, военные и соцработники (184 тысячи рублей).

Также большие зарплаты получили производители машин и оборудования (126 тысяч рублей), производители химических продуктов и люди, добывающие полезные ископаемые (по 123 тысячи рублей), работники информации и связи (120 тысяч рублей).

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата в целом по Карелии в декабре составила почти 100 тысяч рублей.