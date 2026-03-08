Средняя зарплата в Карелии увеличилась почти до 100 тысяч рублей

В Карелиястате рассказали о том, сколько работающие жители республики получили в декабре 2025 года. Данные приведены на сайте ведомства.

По информации специалистов, средняя зарплата в декабре составила 99 413 рублей. За год этот показатель увеличился на 8,1%. При этом с учетом инфляции уровень зарплат вырос на 1,6%.

