Лариса Подсадник: компания «Легион» готова нести ответственность

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова состоялось первое заседание постоянно действующей комиссии по обследованию Дома горного начальника, повреждённого в результате пожара. Заседание провела Лариса Подсадник.

В работе комиссии приняли участие представители компании‑подрядчика «Легион», которая ранее выиграла конкурс на право проведения реставрационных работ на объекте. Компания обладает значительным опытом реставрационной деятельности в различных регионах России и имеет соответствующую лицензию Министерства культуры РФ.

На ее счету уже много успешно реализованных проектов. В их числе – реставрационные работы в Тверской гимназии, историческом здании полицейского управления в Костроме, усадьбе Герасимова и здании музыкального училища в Воронеже, восстановленные кельи Спасо-Пребраженского монастыря в Ярославле.

В ходе выездного осмотра объекта заместитель директора «Легиона» Наталья Смирнова подтвердила готовность компании продолжить восстановительные работы. Она отметила, что основная часть конструктива и каменной кладки исторического здания сохранилась. Ранее с объекта были вывезены окна и половицы для реставрации.

Свою ответственность по договору «Легион» понимает. Наталья Смирнова высказала искренние извинения, сожалеет о произошедшем и готова сотрудничать с правоохранительными органами, предоставив им всю необходимую информацию для того, чтобы расследование прошло объективно и в короткие сроки,

- подчеркнула Лариса Подсадник.

На следующей неделе запланировано детальное обследование здания на предмет причинённого ущерба. Управление по охране объектов культурного наследия представит комиссии соответствующие акты. В состав комиссии вошли квалифицированные специалисты в области архитектуры и деревянного зодчества.

После обследования потребуется корректировка проектной документации, после чего реставрационные работы будут возобновлены. Лариса Подсадник подчеркнула, что объект будет отреставрирован в полном объёме.

Компания «Легион» готова нести ответственность и своими средствами участвовать в восстановлении объекта.