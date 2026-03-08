Упавший кабель ударил током двух детей в Москве

В Москве двое детей пострадали от удара током из-за оборвавшегося высоковольтного кабеля на Рублевском шоссе. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, травмы получили 13-летний и полуторалетний дети. Их увезли в больницу, врачи успокоили - здоровью пострадавших ничто не угрожает. На месте происшествия работают сотрудники компетентных органов.

