08 марта 2026, 15:25
Упавший кабель ударил током двух детей в Москве
Несовершеннолетних увезли на скорой после инцидента в столице России
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Москве двое детей пострадали от удара током из-за оборвавшегося высоковольтного кабеля на Рублевском шоссе. Об этом сообщает Baza.
По данным источника, травмы получили 13-летний и полуторалетний дети. Их увезли в больницу, врачи успокоили - здоровью пострадавших ничто не угрожает. На месте происшествия работают сотрудники компетентных органов.
