Изрезанный труп мужчины нашли в подъезде в Петербурге

В Санкт-Петербурге ранним утром 8 марта был найден труп жестоко убитого мужчины. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, трагедия произошла в поселке Ленсоветовский. Женщина, живущая в доме, рассказала, что утром спустилась на лифте на первый этаж и увидела изрезанного человека, лежащего на полу в крови. Горожанка испугалась и поднялась обратно на свой этаж, после чего спустилась вниз по лестнице. По ее словам, там уже работала полиция.

Камеры наблюдения зафиксировали мужчину с ножом, который выбежал из подъезда. На месте работают правоохранители, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что пьяная женщина избила сотрудников скорой помощи в Новокузнецке.