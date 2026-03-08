08 марта 2026, 12:50
Изрезанный труп мужчины нашли в подъезде в Петербурге
В Северной столице выясняются обстоятельства жестокого убийства в праздник
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Санкт-Петербурге ранним утром 8 марта был найден труп жестоко убитого мужчины. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным источника, трагедия произошла в поселке Ленсоветовский. Женщина, живущая в доме, рассказала, что утром спустилась на лифте на первый этаж и увидела изрезанного человека, лежащего на полу в крови. Горожанка испугалась и поднялась обратно на свой этаж, после чего спустилась вниз по лестнице. По ее словам, там уже работала полиция.
Камеры наблюдения зафиксировали мужчину с ножом, который выбежал из подъезда. На месте работают правоохранители, обстоятельства трагедии устанавливаются.
