Пьяная женщина избила медиков скорой помощи в российском городе

В Новокузнецке пьяная женщина избила работников скорой помощи, приехавших на вызов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Кемеровской области.

По данным агентства, в подъезде дома, куда прибыли медики, находились три женщины. Нуждавшуюся в помощи горожанку повели в карету скорой. В это время ее подруга напала на фельдшера, ударив женщину сзади по голове. Та упала и ударилась головой о пол. Затем нападавшая схватила за волосы другого фельдшера: била головой о перила и кулаком в лицо. Медиков госпитализировали.

В отношении 30-летней нападавшей возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ее допросили. Суд примет решение о мере пресечения для женщины.

