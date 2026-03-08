Российский лыжник Коростелев взял первую медаль на кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелев занял третье место в гонке с раздельного старта на 10 километров на этапе кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в финском Лахти.

Гонка классическим стилем прошла сегодня. Первое место взял 11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, второе место у его соотечественника Мартина Нюэнгета. Савелий Коростелев отстал на 33,9 секунды и пришел к финишу третьим. Для него это первая медаль на этапах кубка мира в карьере.

Российская лыжница Дарья Непряева в аналогичной гонке у женщин сегодня стала четвертой.

Напомним, Савелий Коростелев и Дарья Непряева - единственные российские лыжники, допущенные до участия в международных соревнованиях.