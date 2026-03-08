Карельский райцентр останется без воды в праздник

В поселке Лоухи произошла авария на центральном трубопроводе. Об этом сообщает паблик администрации района.

На данный момент в сети снижено давление. В 17 часов для проведения ремонтных работ будет полностью отключено водоснабжение в поселке. Жителей Лоухи просят запастись водой.

