08 марта 2026, 16:00
Карельский райцентр останется без воды в праздник
В Лоухи произошла авария на сетях водоснабжения
Фото: «Петрозаводск говорит»
В поселке Лоухи произошла авария на центральном трубопроводе. Об этом сообщает паблик администрации района.
На данный момент в сети снижено давление. В 17 часов для проведения ремонтных работ будет полностью отключено водоснабжение в поселке. Жителей Лоухи просят запастись водой.
Ранее сообщалось о том, что с 9 марта один из автобусов в Карелии начнет работать по-новому.