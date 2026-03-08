У жителей карельского поселка хотят отнять спорт и физкультуру

4 марта в поселок Пяозерский приехала делегация представителей Министерства образования Карелии и районной администрации. Поводом для визита и встречи с общественностью стало возможное закрытие местного спортивного комплекса.

Об этом нашей редакции рассказали жители поселка. Они, мягко говоря, негодуют: в спортивном ангаре занимаются и дети, и взрослые, это единственное место в поселке городского типа для активного отдыха.

Причиной закрытия спорткомплекса власти называют аварийность здания, но пяозерцы уверены - дело не в этом. Подробнее читайте здесь.