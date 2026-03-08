08 марта 2026, 10:47
Спорт

Студентка из Петрозаводска выиграла всероссийский турнир

Анжелика Васильева победила в соревнованиях по прыжкам в высоту в Туле
Анжелика Васильева
Фото паблика "Спорт - норма жизни Карелия"

Легкоатлетка из Петрозаводска Анжелика Васильева победила на соревнованиях по прыжкам в высоту на всероссийских студенческих стартах в Туле. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

По данным источника, студентка ПетрГУ прыгнула на 181 сантиметр, установив новый рекорд турнира. В итоге она забрала золото.

