Студентка из Петрозаводска выиграла всероссийский турнир

Легкоатлетка из Петрозаводска Анжелика Васильева победила на соревнованиях по прыжкам в высоту на всероссийских студенческих стартах в Туле. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

По данным источника, студентка ПетрГУ прыгнула на 181 сантиметр, установив новый рекорд турнира. В итоге она забрала золото.

