Студенты смогут получить президентскую стипендию

В России для студентов, курсантов, слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с 1 сентября 2025 года установили стипендию президента. Указ подписал глава государства Владимир Путин.

Размер ежемесячной выплаты составит 30 тысяч рублей. Стипендию будут назначать на год. Получать ее смогут не более 3400 человек ежегодно.

Стипендия будет назначаться для учащихся очной формы по специальностям или направлениям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. // фото freepik.com