Студенты РАНХиГС получили поддержку от Tele2 за инновационные идеи

Стипендиальная программа Tele2 и карельского филиала РАНХиГС проводится четвертый год подряд. В программе участвовали студенты очной формы обучения всех курсов академии. В итоге было сформировано 16 заявок, из которых 9 вышли в финал конкурса. Студенты разрабатывали цифровые решения для города в сфере туризма, экологии и образования, а также по направлению смарт-сити. В ходе публичной защиты финалисты презентовали результаты своих исследований членам экспертной комиссии, в которую вошли преподаватели академии и сотрудники компании Tele2, в частности, директор петрозаводского филиала Андрей Зыкин. Каждому номинанту выставляли баллы по заранее заданным критериям.

По итогам защиты и обсуждения проектов экспертный совет определил победителя – студентку Дарью Белобрагину. Она предложила на суд жюри идею приложения для жителей Петрозаводска, которое поможет наладить коммуникацию горожан и местных властей в вопросах экологии и благоустройства столицы республики. Второе место досталось Ангелине Душнюк, предложившей идею мобильного приложения для туристов. Сервис предполагает информирование об основных достопримечательностях Петрозаводска и возможность организовать экскурсию от местных гидов. Победительнице вручили сертификат на 70 000 рублей, призеру, занявшему 2 место – на 30 000 рублей.

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2:

Мы несколько лет подряд тесно сотрудничаем с Карельским филиалом РАНХиГС. С огромным удовольствием готовы и дальше поддерживать активных и талантливых студентов. Каждый год они предлагают интересные идеи и получают необходимый опыт проектной работы. Надеюсь, что участие в конкурсе замотивирует ребят и дальше развиваться в заявленных направлениях. Уверен, что тогда мы сможем увидеть еще больше инициатив, достойных реализации.

Роман Пивненко, директор Карельского филиала РАНХиГС: