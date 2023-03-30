Строительство гостиницы в Сегеже позволило создать 58 рабочих мест

Резидент Арктической зоны ООО «Сегежа Норд» реализует в Сегеже инвестиционный проект строительства гостиничного комплекса на 60 номеров. Объект входит в туристско-рекреационный кластер «Карельское Беломорье».

В рамках проекта в экономику республики уже инвестировано 1,08 млрд рублей. На территории моногорода создано 58 новых рабочих мест. Гостиницу ввели в эксплуатацию в прошлом году. В Сегеже она стала первым объектом, предоставляющим сервис международного уровня. Реализация проекта и привлечение инвестиций стало возможно благодаря финансированию строительства подъездной дороги к новому месту отдыха из республиканского бюджета. На её создание было направлено 268 млн рублей. Отношение объема внебюджетных инвестиций в строительство гостиницы к размеру бюджетных вложений в сопутствующую инфраструктуру уже превышает 400 %.

Проект согласован российской Правительственной комиссией по региональному развитию и вошёл в сводный федеральный перечень новых инвестиционных проектов. Всего же в нём на сегодняшний день 25 новых республиканских инвестпроектов. По итогам их реализации рост инвестиций в Карелию составит более 88 млрд рублей, будет создано 2045 новых рабочих мест, а увеличение налоговых отчисления в региональный бюджет до 2030 года составит 16 млрд рублей.

Также отметим, что всего в рамках масштабного обновления транспортной инфраструктуры Сегежского района с 2021 по 2023 на ремонт, реконструкцию и строительство объектов дорожного хозяйства предусмотрено около 6,1 млрд рублей из бюджетов разных уровней.