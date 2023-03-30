В Карелии ответили на заявление МОК о недопуске российских спортсменов

Олимпийский совет Республики Карелия выступил против ограничений прав российских и белорусских спортсменов на участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Свое видение такого эксцесса на странице карельского олимпийского совета описал президент ведомства Александр Воронов:

Этим решением Международный олимпийский комитет хочет разобщить российских спортсменов, внести раскол в олимпийское движение. Это напрямую противоречит Олимпийской хартии. В олимпийском движении нет места политике и дискриминации. Победы на Олимпийских играх без участия всех сильнейших спортсменов никогда не будут считаться полноценными. Это будут не те Олимпийские игры, которые создавал Пьер де Кубертен. За права наших спортсменов и сохранение идеалов олимпизма, заложенного Пьером де Кубертеном, нужно продолжать бороться. В правде и единстве - наша сила».

Напомним, что 28 марта глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с рекомендациями допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Так, например, допущенные спортсмены не будут участвовать в медальном зачете, поскольку они будут выступать в индивидуальном статусе.

Для медальных церемоний будет использоваться гимн или песня проводимых соревнований либо другая мелодия, согласованная федерацией-организатором. Если необходимо использовать флаг для упоминания нейтральных спортсменов, должен использоваться флаг соревнований или другой полностью нейтральный флаг.

Фото: https://vk.com/olimp_sovet_rk