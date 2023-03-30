Юные жители ЛНР услышали, как звучит кантеле

Карелия приняла на каникулы ребят из Луганской Народной Республики. За их отдыхом следит председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Программу для них подготовили очень насыщенную, чтобы каждый день был ярким и запоминающимся,

- рассказывает он на своей страничке в соцсети.

Юные луганчане уже побывали на заповедном острове Кижи, где увидели знаменитую на весь мир Преображенскую церковь, поучаствовали в зимних забавах, а в кузнице попробовали выковать гвоздь на счастье.

Во время прогулки по Петрозаводску старшеклассники осмотрели основные достопримечательности города, на верфи «Варяг» узнали, как строятся реплики исторических судов, а в Доме Кантеле услышали, как звучит национальный инструмент – кантеле.

Вчера в Кондопожском районе луганские школьники прокатились на собачьих упряжках, покормили северных оленей, покатались на коньках и побывали в заповеднике «Кивач», где впечатлились знаменитым водопадом.

Впереди у ребят из ЛНР еще два увлекательных дня карельских каникул!

- пишет Шандалович.

Отдельное направление – знакомство с техникумами и колледжами Петрозаводска. Старшеклассникам рассказали о специальностях, по которым идет обучение, и даже дали испытать себя в качестве деревообработчика, повара, фельдшера, лаборанта.