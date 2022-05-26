Строители погибли после падения с 32-го этажа дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое рабочих погибли при строительстве многоэтажного дома. Об этом сообщает «Лента.ру».

Трагедия произошла сегодня, 26 мая. По данным издания, строители находились в люльке на уровне 32-го этажа.

По словам очевидцев, трос конструкции оборвался с одной стороны, после чего строители упали. Свидетели утверждают, что трагедия произошла из-за перегруза. Фото: pixabay.com/652234