26 мая 2022, 15:51
Россия

Строители погибли после падения с 32-го этажа дома в Екатеринбурге

Люди выпали из строительной люльки во время работ на многоэтажке

В Екатеринбурге двое рабочих погибли при строительстве многоэтажного дома. Об этом сообщает «Лента.ру».

Трагедия произошла сегодня, 26 мая. По данным издания, строители находились в люльке на уровне 32-го этажа.

По словам очевидцев, трос конструкции оборвался с одной стороны, после чего строители упали. Свидетели утверждают, что трагедия произошла из-за перегруза. Фото: pixabay.com/652234

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