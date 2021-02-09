Строитель дважды обворовал свою фирму, а инструмент пропил

Неизвестный украл из строительной бытовки нивелир, две циркулярные пилы и два шуруповерта. Ущерб строительной организации составил 35 тысяч рублей. Заявление о краже поступило в полицию Петрозаводска.

Спустя пару дней сотрудники фирмы снова заявили в полицию о краже инструментов. В этот раз добычей неизвестного похитителя стали нивелир, шуруповерт и угло-шлифовальная машинка. Ущерб составил 37 тысяч, сообщили в МВД Карелии.

Под подозрением оказался рабочий фирмы, который перестал выходить на смены. Стражи порядка выяснили, что 33-летний петрозаводчанин сбыл похищенный инструмент, а деньги потратил на алкоголь. Фигурант уголовного дела о краже пообещал возместить ущерб. (фото zolotoe-pravilo.ru)