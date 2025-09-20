20 сентября 2025, 13:05
Страшное ДТП произошло ночью в Петрозаводске

Автомобиль перевернулся на крышу и врезался в другую машину
Ночное ДТП в Петрозаводске
Минувшей ночью произошло жесткое ДТП в Петрозаводске. Авария случилась на пересечении Первомайского проспекта и улицы Ленинградской недалеко от кинотеатра «Калевала».

Автомобиль на большой скорости вылетел на встречную полосу, зацепился за тротуар и перевернулся на крышу.

Перевернувшийся автомобиль прилетел в еще одну машину, стоящую на перекрестке. О пострадавших в ДТП не сообщается. 

