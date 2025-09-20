20 сентября 2025, 13:05
Страшное ДТП произошло ночью в Петрозаводске
Автомобиль перевернулся на крышу и врезался в другую машину
фото: скриншот видео
Минувшей ночью произошло жесткое ДТП в Петрозаводске. Авария случилась на пересечении Первомайского проспекта и улицы Ленинградской недалеко от кинотеатра «Калевала».
Автомобиль на большой скорости вылетел на встречную полосу, зацепился за тротуар и перевернулся на крышу.
Перевернувшийся автомобиль прилетел в еще одну машину, стоящую на перекрестке. О пострадавших в ДТП не сообщается.
Ранее мы рассказывали о смертельном ДТП в Сегежском округе.