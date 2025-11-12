Стоматологи предупредили россиян об опасности холодов для зубов

Стоматологи отметили: из-за резкого перепада температур на зубной эмали появляются трещины. Также из-за низкой температуры во рту становится сухо, что является хорошей средой для размножения бактерей, делится "Lenta.ru".

Когда человек выходит из теплого помещения на холодную улицу, зубы немного расширяются и сжимаются. Из-за этого могут появиться микротрещины эмали, что может повредить старые пломбы.

Чтобы минимизировать возможные риски, врачи посоветовали пить больше воды и жевать жвачку без сахара, чтобы стимулировать выделение слюны. Если зубы начали реагировать на холод, нужно обратиться к стоматологу.