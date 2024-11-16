Стилист рассказала, какие шарфы в моде этой осенью

О модных шарфах осенью 2024 года рассказала стилист Юлия Вишневская. В тренде заметные, даже гипертрофированные модели: очень длинные, или очень объемные, или очень яркие. Шарфы могут быть принтованными: с анималистическим, абстрактным или геометрическим рисунком.

В комплект к модному шарфу советуют подобрать темные очки, шапку бини или элегантную шляпу.

Актуальный тренд этой осенью – шарфы с крупной, объемной вязкой из натуральной или комбинированной пряжи. Можно выбрать модель с рельефной фактурой, легкие ажурные шарфы, с косами, с ромбами, с сетчатым узором.

Объемные шарфы особенно эффектно подчеркивают фигуру с облегающим комплектом одежды, плащом или пальто, а не с плотными зимними вещами, чтобы образ не получился перегруженным. Стильный вариант – с брючным или юбочным костюмом, трикотажным платьем, который идеально сочетается с объемным шарфом.

Супервариант – объемный вязаный шарф в комплекте со свитером oversize без верхней одежды. Правда для Карелии такой вариант вряд ли подойдет. // Фото: freepik.com.