Статус Поморского хора вызвал дискуссию губернатора и министра

Карельский губернатор Артур Парфенчиков хотел бы видеть Поморский хор в статусе регионального хора. Об этом он сказал на совещании, посвященном проблемам Беломорского района.

Однако министр культуры РК Алексей Лесонен оказался не в восторге от этой идеи, несмотря на то, что в 2022 году Поморскому хору исполняется 80 лет.

«Чисто теоретически это возможно. Но сейчас мораторий на увеличение штатной численности, поэтому мы пока такой вопрос отложили на будущее время, когда средства бюджета регионального будут позволять это делать»,

- сказал Лесонен по поводу предложения перевести хор на региональное финансирование.

Парфенчиков удивился: «Мораторий на что? Мораторий на чиновников, а не на певцов». Лесонен напомнил, что по поручению Парфенчикова уже был создан Мужской хор, который сейчас с успехом гастролирует. «Они у вас что, чиновниками числятся?» - уточнил губернатор. И получил отрицательный ответ.

Но министр настаивал, что есть запрет на увеличение, как он выразился, «среднесписочной численности», которую держат на уровне 2017 года. Глава РК предложил министру до 1 марта подготовить предложения, связанные с тем, как он видит деятельность Поморского хора в 2022 году. «Я бы все-таки подумывал над тем, чтобы Поморский народный хор получил статус регионального», - сказал Артур Парфенчиков. Он предложил обсудить это с руководством карельского Минфина. Фото pixabay.com/onkelglocke