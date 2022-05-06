Стать участником акции «Бессмертный полк» может любой житель Карелии

В этом году шествие «Бессмертный полк» будет традиционным во всех российских регионах. В Карелии, как и до пандемии, участники акции смогут пройти по улицам городов и поселков с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.





Главное шествие традиционно состоится в Петрозаводске. Колонна «Бессмертного полка» пройдет от площади Ленина к площади Кирова через проспект К. Маркса. Сбор участников начнется в 13:00, старт будет дан в 13:30.





Вы тоже можете стать участником шествия, встав в строй Бессмертного полка с портретом своего героя – участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, партизана, врача, узника концлагерей, словом, того, кто боролся за Великую Победу. Предварительная регистрация не требуется. Нужно просто прийти в место сбора с портретом своего ветерана.



Подробности о времени и месте поведения шествия в каждом регионе можно узнать на сайте Бессмертного полка России .

Кроме того, в круглосуточном режиме работает горячая линия: 8 800 20 1945 0.



Мы чтим подвиг наших предков!



Шествие «Бессмертного полка» проходит в День Победы в России и других странах. Впервые акцию организовали 9 мая 2012-го в Томске местные журналисты. В 2019 году «Бессмертный полк» собрал по всей России более десяти миллионов человек. В Карелии в шествии приняли участие более 45 тысяч жителей, 18,5 тысяч из них – в Петрозаводске. В 2020 и 2021 годах шествие «Бессмертного полка» по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, мероприятия пришлось перевести в онлайн-формат.



