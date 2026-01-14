Стало известно, какие дороги будут ремонтировать в 2026 году в Карелии

В Петрозаводске и районах Карелии в этом году продолжат ремонтировать дороги. Какие магистрали приведут в порядок, рассказал в телеграм-канале вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов.

Основные работы в Петрозаводске будут проводить на проспекте Невского и верхнем Чапаевском кольце. Восемь километров приведут в порядок на участке Видлица - Погранкондуши и 5, 5 км дороги до поселка Тукса в Олонецком районе.

Отремонтируют участок протяженностью 22, 9 км между Костомукшей и Вокнаволоком. Также приведут в порядок участок протяженностью 23 км от трассы «Кола» до Авнепорога. Планируют отремонтировать участки дорог в Суоярвском округе: первые 5 км от Суоярви до поселка Пийтсиёки (и 9,6 км. - в 2027 году) и 8, 5 км дороги Суоярви - Поросозеро на участках, проходящих по населенным пунктам. В Лахденпохском округе отремонтируют 4, 7 км дороги в поселке Элисенваара, в Сортавальском округе - 3, 5 км до поселка Заозерный.