Стадион «Юность» в Петрозаводске сможет принимать крупные соревнования

В 2021 году в Петрозаводске продолжится модернизация стадиона «Юность». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Запланирована замена искусственного покрытия основного и запасного полей, основания и покрытия легкоатлетической дорожки. Дополнительно проектом предусмотрено строительство ограждения всей территории спортивного комплекса «Юность».

После установки ограждения стадион может быть внесен в реестр спортивных объектов России. Это позволит проводить здесь соревнования высокого уровня. В этом году стадион уже сделал первый шаг на пути к этому - ему присвоен юридический адрес - улица Кирова, дом 2.

В 2020 году по Программе поддержки местных инициатив на стадионе реконструирован скейтпарк: установлено новое современное оборудование, выполнено освещение. Гостевая парковка вынесена на площадь Кирова, что позволяет обеспечить безопасность юных спортсменов. Фото пресс-службы мэрии