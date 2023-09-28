Спрос жителей СЗФО на залоговое имущество вырос на 63 процента

Сервис Сбера по продаже непрофильных и залоговых активов «Портал DA» выяснил, что с начала 2023 года объём сделок по залоговому имуществу в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) превысил 1,8 млрд рублей. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 2019 года на Портале DA по СЗФО было реализовано имущество на сумму более 5 млрд рублей. Из них в 2022 году на 1 млрд рублей.

В III квартале 2023 года наибольшая доля залоговых сделок в СЗФО пришлась на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (52%). На втором месте – Архангельская область (31%), на третьем Вологодская область (17%)