Спектакль Национального театра Карелии получил награду за режиссуру

Национальный театр Карелии вернулся с международного фестиваля театров финно-угорских народов «Майатул» с победой. Постановка театра «В сапоге у бабки играл фокстрот» (12+) режиссера Кирилла Заборихина стала лучшей в номинации режиссура.

Жюри фестиваля отметили режиссуру и актуальность остросоциальной темы карельской постановки, сообщили в региональном министерстве культуры. В Петрозаводске постановку можно будет увидеть в следующем театральном сезоне.

Фестиваль проходил в Йошкар-Оле. Участники представляли работы на национальных языках финно-угорских народов. В этом году в конкурсную программу вошли девять постановок из Марий Эл, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Коми, Мордовии и Карелии.

О спектакле:

Пьеса, построенная на диалоге, оказывается пьесой про его отсутствие. Название «В сапоге у бабки играл фокстрот» значит примерно то же, что и русские «сапоги всмятку».

Перед зрителями образцовая семья. С ней зрители четыре дня в маленьком красивом домике, окруженном лесом. Зрители окажутся с героями за одним кухонным столом, за чашкой кофе с горячими бутербродами. Все кажется в порядке в образцовой семье… Но люди в коконе, за стеклянной стеной, которая оказалась куда крепче, чем думалось. Пуленепробиваемая стена благополучия. (фото министерство культуры РК)