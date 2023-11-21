Специалисты рассказали, как обезопасить свой счет

Каждый день в России фиксируется около 8 млн звонков от мошенников.

Звонок из «службы безопасности банка»

На ваш телефон поступает звонок, а звонящий представляется «сотрудником службы безопасности». Вам сообщают, что «банк выявил подозрительную операцию» или «в системе произошёл сбой». Затем мошенник просит вас назвать данные карты, CVV- или CVC-код, код из СМС или пароли от мобильного приложения, что якобы нужно «для сохранности денег». Сбер советует не отвечать на звонки с неизвестных номеров и не совершать. никаких действий и банковских операций по инструкции звонящего.

Звонок из «госорганов»

Позвонивший представляется сотрудником полиции, ФСБ или прокуратуры и сообщает, что некий сотрудник банка с доступом к вашему счёту находится под подозрением и в его отношении ведутся следственные действия. Либо вас запугивают, что деньги с вашего счёта переводятся для финансирования ВСУ или средства пытаются похитить. Не поддавайтесь на эмоциональное давление мошенников и не предоставляйте персональную информацию.

Опрос, голосование, предложение работы

При этом виде мошенничества вы можете получить письмо или СМС о том, что проходит лотерея, опрос, ведется поиск сотрудников или идет голосование «за племянницу-балерину, которая участвует в конкурсе…» и т. д. Вам предлагают пройти по некой ссылке, после перехода по которой вы попадаете на фишинговый сайт. Специалисты банка советуют не переходить по ссылкам, не указывать свои данные и не скачивать файлы.

СМС или письмо от ЦБ, Госуслуг, Почты России и других инстанций

Мошенники направляют СМС либо бросают письма в почтовые ящики от лица Центробанка, Госуслуг, Почты России и сообщают, что вы, якобы, стали жертвой мошеннических действий. Поэтому для сохранения средств и персональных данных необходимо переоформить счет и подать информацию по новым реквизитам. Важно не реагировать на подобные письма.

Сообщение от «руководителя»

Мошенники создают фейковый аккаунт в соцсетях или мессенджерах под видом вашего руководителя и направляют сообщение о необходимости связаться с «куратором» по безопасности организации. «Куратор» сообщает, что в организации, где вы работаете, есть мошенники, которые направляют средства на экстремистские или военные цели. А вам для их разоблачения необходимо принять участие в спецоперации. После общения с профессиональными манипуляторами вы можете не только лишиться своих средств, но и стать соучастником террористического акта. Сбер советует связаться с руководителем лично и не совершать никаких действий и банковских операций по инструкции звонящего.

Будьте бдительны!