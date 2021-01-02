02 января 2021, 17:27
Общество

Специалисты мэрии проверили Рождественскую ярмарку в Петрозаводске

Рейды, направленные на борьбу с распространением коронавируса, проводятся ежедневно

Администрация Петрозаводска продолжает контролировать организацию противоэпидемических мероприятий на объектах торговли и в сфере услуг, сообщает сайт городской администрации.

Сегодня специалисты проверили работу Рождественской ярмарки. Инспектирующие обращали внимание на соблюдение масочного режима, социальной дистанции, наличие защитных экранов и санитайзеров. 

Ярмарка на площади Кирова будет работать до 10 января, ежедневно с 11.00 до 17.00.

Фото с сайта городской администрации

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Петрозаводск
новости петрозаводска
коронавирус
противоэпидемические мероприятия
рождественская ярмарка
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