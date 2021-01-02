02 января 2021, 17:27
Специалисты мэрии проверили Рождественскую ярмарку в Петрозаводске
Рейды, направленные на борьбу с распространением коронавируса, проводятся ежедневно
Администрация Петрозаводска продолжает контролировать организацию противоэпидемических мероприятий на объектах торговли и в сфере услуг, сообщает сайт городской администрации.
Сегодня специалисты проверили работу Рождественской ярмарки. Инспектирующие обращали внимание на соблюдение масочного режима, социальной дистанции, наличие защитных экранов и санитайзеров.
Ярмарка на площади Кирова будет работать до 10 января, ежедневно с 11.00 до 17.00.
Фото с сайта городской администрации