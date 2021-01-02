Специалисты мэрии проверили Рождественскую ярмарку в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска продолжает контролировать организацию противоэпидемических мероприятий на объектах торговли и в сфере услуг, сообщает сайт городской администрации.

Сегодня специалисты проверили работу Рождественской ярмарки. Инспектирующие обращали внимание на соблюдение масочного режима, социальной дистанции, наличие защитных экранов и санитайзеров.

Ярмарка на площади Кирова будет работать до 10 января, ежедневно с 11.00 до 17.00.

Фото с сайта городской администрации