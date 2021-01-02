Сегодня «Орлан» соединил Петрозаводск, Сортавалу и Рускеалу

Отправляясь из Петрозаводска в 05:50, «Орлан» будет прибывать в Сортавалу в 11:54, сообщает сайт правительства Карелии.

Назад «птица» отправится в 17:20 и вернется в столицу Карелии в 23:56. В пути следования предусмотрены остановки на следующих станциях: Чална-Онежская, Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя, горный парк «Рускеала», Кааламо, Хелюля.

Рейсы «Орланов» компания ОАО «РЖД» организовала специально для пассажиров, которые хотят отправиться в Северное Приладожье на новогодних каникулах. Рельсовые автобусы «Орлан» № 932/931 будут курсировать по маршруту со 2 по 9 января. В составе – два вагона, общей вместимостью более 130 мест.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов сообщил, что новый рейс пока запущен на период праздничных дней, но предполагается, что летом «Орланы» будут ходить до горного парка «Рускеала» и Сортавалы от Лодейного поля.

Жители Петрозаводска и Санкт-Петербурга смогут добраться до станции Лодейное Поле на «Ласточке», для этого будет состыковано расписание…

Маршрут востребованный, думаю, в летнем графике он тоже останется.

– рассказал Дмитрий Пегов.

Рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» разработаны специально для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Они отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля, подъемниками для инвалидных колясок, туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло.

Фото с сайта правительства Карелии