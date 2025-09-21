21 сентября 2025, 16:37
Спасатели предотвратили взрыв газа
Две хозпостройки горели в Карелии и Петрозаводске
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Ночью в поселке Ильинский горел сарай. В постройке был газовый баллон, что могло привести к ЧП.
Олонецким спасателям сообщили о пожаре в постройке на улице Ганичева в 02:25. Прибывшие огнеборцы отнесли подальше от опасной зоны газовый баллон и стали тушить постройку. Огонь сарай не пощадил – от постройки мало что осталось. В результате огненного инцидента никто не пострадал.
Еще одна постройка горела вечером 20 сентября в отдаленном районе Петрозаводска.