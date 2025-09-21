Спасатели предотвратили взрыв газа

Ночью в поселке Ильинский горел сарай. В постройке был газовый баллон, что могло привести к ЧП.

Олонецким спасателям сообщили о пожаре в постройке на улице Ганичева в 02:25. Прибывшие огнеборцы отнесли подальше от опасной зоны газовый баллон и стали тушить постройку. Огонь сарай не пощадил – от постройки мало что осталось. В результате огненного инцидента никто не пострадал.

Еще одна постройка горела вечером 20 сентября в отдаленном районе Петрозаводска.