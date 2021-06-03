Совет Федерации одобрил закон о бесплатной газификации в России

Совет Федерация одобрил закон о бесплатном проведение природного газа до домов россиян, который днем ранее в третьем окончательном чтении приняла Госдума РФ, «Известия». В ближайшее время голубое топливо станет доступнее для жителей республики Карелия, что актуально для нашего северного края.

По последним данным бесплатное подключение людей к газу должно быть завершено до 2023 года. Процесс подключения станет максимально удобным, простым и прозрачным для людей, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений. В частности, будет разработан прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме.

Подключать домохозяйства будет единый оператор газификации по принципу «одного окна», чтобы освободить граждан от необходимости «бегать по инстанциям». Это вдвое сократит сроки подключения к газу.

По экспертным оценкам, бесплатная газификация охватит около 2 млн российских домохозяйств. В частности, в ближайшие пять лет в Карелии будут газифицированы 72 населенных пункта. Природный газ придет в Лахденпохский, Питкярантский, Пудожский и Сортавальский районы. По территории республики также будет проложен участок газопровода-отвода «Волхов – Сегежа – Костомукша». Он станет основой для начала газификации Сегежского и Медвежьегорского районов, Костомукшского городского округа.

Программа развития газоснабжения и газификации Карелии на 2021-2025 годы, разработанная ПАО «Газпром» и Правительством республики, утверждена в декабре прошлого года. В рамках программы предусмотрено строительство 24 газопроводов общей протяженностью 1411 км. Будет газифицировано более 18 тысяч домов, а также 84 котельные. Объем инвестиций компании составит почти 52 млрд рублей.