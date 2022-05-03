Сотрудников Росгвардии проверили на профпригодность

Среди сотрудников Росгвардии провели ежегодную итоговую проверку на профпригодность. Личный состав в течение недели сдавал зачеты по правовой, военно-политической, физической, огневой и другим дисциплинам.

«Карельские росгвардейцы показали высокий уровень готовности к выполнению задач, а также подтвердили свою квалификацию», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В руководстве управления отметили, что с каждым годом качество мастерства оттачивается. Фото: 10.rosguard.gov.ru.