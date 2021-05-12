12 мая 2021, 10:50
Сотрудники Росгвардии Карелии задержали вандала
Мужчина испортил ценное имущество на одной из центральных улиц Петрозаводска
Сотрудники вневедомственной охраны карельской столицы выехали по сигналу тревожной сигнализации с одного из остановочных комплексов на проспекте Невского, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия»
На месте выяснилось, что неизвестный мужчина подошел к торговому ларьку, расположенному на территории остановочного комплекса, и выдавил стекло холодильной установки.
Сотрудники задержали 50-летнего петрозаводчанина. Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства. Инцидент произошел вчера днем. // Фото: vk.com