Сотрудники Росгвардии Карелии задержали вандала

Сотрудники вневедомственной охраны карельской столицы выехали по сигналу тревожной сигнализации с одного из остановочных комплексов на проспекте Невского, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия»

На месте выяснилось, что неизвестный мужчина подошел к торговому ларьку, расположенному на территории остановочного комплекса, и выдавил стекло холодильной установки.

Сотрудники задержали 50-летнего петрозаводчанина. Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства. Инцидент произошел вчера днем. // Фото: vk.com